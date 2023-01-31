В Саратове из-за ремонта без воды до завтра остались жители частного сектора за Юбилейным

Фото: Архив КП

В Саратове из-за ремонта трубы отключат водоснабжение жителям частного сектора за микрорайоном Юбилейный, сообщили в пресс-службе КВС.

Из-за ремонта водопровода по адресу Аллейная, 37 без воды остались жители квадрата улиц Танкистов - Ангарская - Депутатская - Порядковая.

Закончить работы и вернуть воду коммунальщики обещают к полуночи.

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