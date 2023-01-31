В Саратове женщина насмерть задохнулась в собственной квартире

В Саратове женщина насмерть отравилась угарным газом в собственной квартире, уголовное дело по данному факту рассматривает суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

30 апреля 2021 года, жительница Заводского района, находясь в квартире, насмерть отравилась угарным газом. Причиной трагедии стала забитая вентиляция.

Как выяснилось, УК «Столица» не соблюдала своих обязанностей по очистке вентиляции в доме погибшей. Против директора управляющей компании заведено дело по статье об оказании небезопасных услуг. Обвиняемой грозит до 6 лет колонии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.