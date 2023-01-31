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НовостиПроисшествия31 января 2023 9:23

В районе Стрелки в Саратове столкнулись KIA и Toyota

Пострадали водитель и 44-летняя пассажирка
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 31 января, в Кировском районе Саратова произошла автоавария, сообщает городская Госавтоинспекция.

В районе Стрелки, у дома по Тракторной, 33, столкнулись Toyota и KIA, пострадали водитель и 44-летняя пассажирка из машины корейского бренда, их госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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