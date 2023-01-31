В Саратове прокуратура признала незаконным брак психически нездоровой россиянки и иностранца

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратове иностранец заключил брак с россиянкой, страдающей психическими расстройствами. После вмешательства прокуратуры это стало причиной расторжения их союза. Об этом сегодня, 31 января, сообщила региональное надзорное ведомство.

В марте 2022 года в Ленинском районе между иностранцем и саратовчанкой в ЗАГСе был зарегистрирован брачный союз.

Позже выяснилось, что горожанка проходила лечение в психиатрической больнице, и момент заключения брака был для нее неосознанным.

Прокуратура Саратовской области пришла к заключению, что брак состоялся против воли женщины. Брак с иностранцем россиянка расторгла.

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