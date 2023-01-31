С 1 февраля в школах и детсадах Саратовской области начнут собирать крышечки

С 1 февраля в школах и детсадах Саратовской области начнут собирать пластиковые крышечки в рамках экологической акции по спасению Волги «Водорослям крышка!».

Все собранные детьми крышечки отправят на переработку, а на вырученные средства приобретут мальки рыб, которые питаются загрязняющими русла рек водорослями. Благодаря ним вода в Волге должна стать чище.

Осенью прошлого года саратовские дети выпустили в реку почти 23 тысячи маленьких сазанов, толстолобиков и белых амуров.

Сдать пластиковые крышки можно по адресам:

офис регионального оператора по обращению с ТКО (ул. Валовая 2/10);

пункт приема вторсырья «Вторматик» в Энгельсе (ул. Красноярская, 2).