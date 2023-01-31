Во Фрунзенском районе Саратова чиновники обсудят с горожанами перерасчет за отопление

Архив КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня вечером, 31 января, в администрации Фрунзенского района чиновники проведут встречу с местными жителями и обсудят перерасчет платы за отопление, сообщили в Телеграм-канале администрации района.
Мероприятие пройдет с 18 до 19 часов, в беседе примут участие власти района, представители комитета по ЖКХ из городской администрации и поставщики теплоресурсов.
Горожан попросили принести платежки за желаемый период перерасчета.
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