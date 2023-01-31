Фирма «Зингер СПБ» подала иск в Арбитражный суд на двух саратовских предпринимателей

Архив КП / Невский проспект в Санкт-Петербурге. Справа - "Дом компании Зингер" Фото: Олег ЗОЛОТО

Фирма «Зингер СПБ» подала иск в Арбитражный суд на двух предпринимателей из Саратовской области. Об этом сообщает региональный Арбитражный суд.

Так, ИП Юлия Дорофеева из Саратова 12 июля 2021 года продала маникюрные кусачки в магазине на Московском шоссе с товарным знаком Zinger. Такой же размер компенсации потребовали и с Дорофеевой.

Аналогичная ситуация произошла летом позапрошлого года и в Вольске Саратовской области - некая предпринимательница Валентина Большакова на площади 10 лет Октября продавала маникюрные принадлежности.

23 июля 2021 года она продала инструмент с лже-товарным знаком Zinger. Об этом узнали в компании производителя. В качестве компенсации с Большаковой требовалось 120 тысяч рублей.

Суд взыскал с каждой предпринимательницы лишь по 5,7 тысяч рублей. Решения суда вступили в законную силу.

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