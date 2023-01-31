В Саратове изменили схемы движения автотранспорта по двум улицам

В Заводском районе Саратова на двух улицах изменяется схема движения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение транспорта по Ясельной будет односторонним – по ней можно будет проехать только в сторону Ново-Астраханского шоссе.

При движении по Ново-Астраханскому шоссе запретят поворот на улицу Маркина. В феврале на этих участках появятся дорожные знаки. Какое-то время они будут зачехлены, когда их откроют, не сообщается.

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