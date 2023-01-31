Сегодня, 31 января, из-за ремонтных работ в центре Саратове без отопления остались семь улиц, о чем сообщает ПАО «Т Плюс».

До 22.00 прекращена подача центрального отопления абонентам по адресам: проспект Столыпина, 12,13,14,14/16,15,28,46,48,50,52; Горького, 28,28Б,34,37; Театральная площадь, 9; Чапаева, 72/74; Большая Казачья, 17,19,23/27,39,41,43,47; Вольская, 87; Яблочкова, 1/35,2,5,7,8/10,9/26,12,16,17,19А,20/22,28.

Напомним, ранее в Саратове из-за ремонта без горячей воды и отопления остались десятки домов.