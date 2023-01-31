В Базарном Карабулаке девочка-инвалид добилась льготных лекарств только после вмешательства прокуратуры

Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области десятилетний ребенок-инвалид получил льготные лекарства только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Сегодня, 31 января, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области прокуратура провела проверку по факту обращения матери несовершеннолетней девочки-инвалида о нарушении ее прав на бесплатное получение лекарств.

10-летняя дочь заявительницы страдает хроническим заболеванием. Врачи выписывали ребенку льготные рецепты, но больница затягивала выдачу лекарств, девочка не получала своевременного лечения.

Прокуратура вынесла представление главному врачу медицинской организации. Только после этого девочку-инвалида обеспечили необходимыми препаратами.

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