фото: МЧС

На тушение ночного пожара в Саратове выезжали десять экипажей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В ночь на сегодня, 31 января, в Заводском районе Саратова произошел пожар. Примерно в 1:58 поступил вызов на пульт диспетчера о возгорании в железобетонном боксе на территории частного предприятия по ремонту грузовых авто и автобусов по адресу проспект Энтузиастов, 102.

На площади в 40 кв.м вспыхнули деревянные ящики, шины, затем огонь перекинулся на автобус, находящийся внутри бокса. С огненной стихией выезжало бороться 10 расчетов пожарных. Сотрудникам пожарной охраны удалось оперативно ликвидировать пожар. К счастью, никто не пострадал.