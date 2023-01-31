В Саратове из-за ремонта без горячей воды и отопления остались десятки домов

Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 31 января, в Саратове проводят масштабные отключения горячей воды и тепла в связи с ремонтом на коммуникациях. Об этом сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Так, в зоне отключений оказались дома по улицам Аэропорт СХИ секция 1,2,3,4; Жуковского, 16А,20, 21,22,23,23А,24; Геофизическая, 31/45, 42/48, 50/54; Осипова, 8,12,14,10,20,26,28; Зенитная,14,18,20; Навашина, 3,3А,5,7,9,1/13,11,11А; Танкистов, 80А; Артиллерийская, 7; Киселева, 2,6; Б. Казачья, 32; Горького, 45,55; Московская, 84,86; Челюскинцев, 99.

Вернуть тепло в дома саратовцев «Т Плюс» надеются к 17 часам.

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