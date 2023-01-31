Во вторник в Саратове ожидаются плюсовые температуры

Сегодня, 31 января, в Саратове ожидаются плюсовые температуры, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -5 с утра до +1 градуса днем, по ощущениям от -10 до -3 градусов. Небо затянуто плотными облаками. Дует легкий южный ветер, отдельные порывы которого достигают 8 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, местами выпадут небольшие осадки. Ветер дует южной четверти, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 13 м/с.. Температура колеблется от -2 до -7 градусов, местами в Левобережье столбик термометра опустится до -15 градусов. К середине дня воздух прогреется от -2 до +3 градусов, в отдельных районах до -7 градусов.