ЧП в Балаково

В Балаково девушка-фельдшер «скорой» пострадала от отравления химией. В здании, из которой поступил вызов, недавно травили насекомых, и медик попала в «зону поражения», о чем рассказал в своем Телеграм-канале Олег Костин.

Сообщение об инциденте поступило в 19.24 из дома на Проспекте героев. Врача вызвали по поводу приступа бронхиальной астмы у больной. Медик почувствовала запах химии, поднимаясь пешком на седьмой этаж. Как выяснилось после обследования спецслужбами, в здании общежития кто-то применил шашку от насекомых.

В результате 22-летняя фельдшер бригады «скорой помощи» попала в больницу с диагнозом отравление неизвестным газом и дыхательная недостаточность 1-2 степени. Госпитализирована была также 59-летняя пациентка, к которой приехала на вызов. У нее зафиксировано отравление тем же газом, а также бронхоспазм и артериальная гипертензия. Обе пострадавшие поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ликвидации ЧП участвовала врачебная бригада и фельдшерская бригада.