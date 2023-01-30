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НовостиОбщество30 января 2023 18:23

За выходные в Саратове задержали 16 нетрезвых водителей

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

За прошлые выходные в Саратове задержали 16 нетрезвых водителей, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция по итогам рейда, проведенного совместно с дружинниками «Дорожный патруль».

Всего за вечер пятницы, субботу и воскресенье было задержано 16 водителей транспортных средств, из которых восемь быль пьяны, а пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Три водителя попались в нетрезвом виде уже будучи подвергнутыми, административному наказанию за аналогичное правонарушение.