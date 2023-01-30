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НовостиОбщество30 января 2023 18:07

В Саратове при отключении света умер пациент на ИВЛ

Прокуратура проводит проверку
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове при отключении электричества умер пациент, находившийся на ИВЛ. Региональная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту аварии произошедшей на сетях электроснабжения.

По предварительным данным, трагедия произошла на улице Технической в Кировском районе. В одном из домов мужчина находился на искусственной вентиляции легких и во время отсутствия электроснабжения он скончался.

Проверка прокуратуры должна установить полноту соблюдения законодательства, регламентирующего порядок и сроки устранения повреждения на сетях электроснабжения. Причины смерти человека обещают выяснить.