В Саратове при отключении света умер пациент на ИВЛ

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове при отключении электричества умер пациент, находившийся на ИВЛ. Региональная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту аварии произошедшей на сетях электроснабжения.

По предварительным данным, трагедия произошла на улице Технической в Кировском районе. В одном из домов мужчина находился на искусственной вентиляции легких и во время отсутствия электроснабжения он скончался.

Проверка прокуратуры должна установить полноту соблюдения законодательства, регламентирующего порядок и сроки устранения повреждения на сетях электроснабжения. Причины смерти человека обещают выяснить.