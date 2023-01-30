Фото: Денис Аникин / клуб "Астроверты"

Жители Саратова могут увидеть в ночном небе желто-зеленую комету. Ее можно увидеть невооруженным глазом, она пролетает достаточно близко к Земле. Об этом сообщает пресс служба СГУ.

Небесное тело, которое было открыто российскими астрономами в марте прошлого года, имеет необычный цвет сияния – зеленый, оно исходит от «головы» кометы. После третьего числа она начнет отдаляться от Земли и уйдет за горизонт.

По словам Андрея Рытика, наблюдать комету предпочтительнее за городом и ночное время в ясную погоду, а для более качественного наблюдения можно использовать бинокль или небольшой телескоп. В качестве ориентира можно использовать Полярную звезду.

Лучше всего комета будет видна 1 и 2 февраля, после чего небесное тело постепенно уйдет из зоны видимости.

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