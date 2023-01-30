В домах Гагаринского района Саратова не будет газа

Фото: Архив КП
В нескольких населенных пунктах Гагаринского района Саратова отключат газ, сообщает департамент муниципалитета.
Так, в поселке Красный Текстильщик, Хмелевский и селе Хмелевка 31 января подача газа прекратится из-за внеплановых работ по догазификации.
С 9 до 11 утра в Хмелевском под отключения попадут улицы Новая и Центральная, в Хмелевке – Центральная, Дачная, Школьная и Молодежная. С 11:30 до 13 часов без газа останутся абоненты на улице Кирпичной в Красном Текстильщике.
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