фото: Пул 64
В Саратовской области многодетные семьи получили более десяти тысяч участков. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал сегодня, 30 января, в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, зачастую многодетные семьи получают земельные участки без проведенных коммуникаций. За 10 лет действия программы свыше 10 тыс. саратовцев, имеющие 3-х и более детей, получили участки под жилье. Лишь 76 процентов имеют электричество, а водой и газом обеспечены меньше половины — 49 процентов - водой и еще 45 - газом.
На данный момент проблема остро стоит в Саратове, Балашовском, Базарно-Карабулакском, Вольском, Духовницком, Ершовском, Красноармейском, Ртищевском, Хвалынском и Энгельсском районах.
— При этом в других районах эта тема вообще не обсуждается. Решить вопрос за один год объективно не получится. Поручил разработать четкий порядок строительства коммуникаций, чтобы процесс не приостанавливался из-за бюрократических проволочек. Будет составлен подробный график, — отметил Роман Бусаргин.
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