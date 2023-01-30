фото: минтранс Саратовской области

В Саратове начались массовые проверки таксистов. Об этом сообщает минтранс Саратовской области.

Сегодня, 30 января, прошел совместный рейд областного минтранса и ГИБДД по выявлению нелегальных таксистов. В первую очередь правоохранителей интересовало наличие специального разрешения, ведь при его отсутствии при ДТП пассажир вряд ли сможет добиться компенсации.

Проверку проводили в районе железнодорожного вокзала Автоинспекторы останавливали машины такси, проверяли наличие документов. Зачастую водители на просьбу предъявить разрешение отвечали «я не работаю в такси», «машину взял у друга», «не знал, что нужно разрешение». Только у одного водителя авто было внесено в реестр легальных перевозчиков.

Представитель минтранса Денис Сергеев в свою очередь, сообщил, что с 1 сентября 2023 года агрегаторы и диспетчерские такси будут выдавать заказы только тем таксистам, у которых есть разрешение. Напомним, за отсутствие лицензии на таксомоторную деятельность водителю грозит штраф до 5 тысяч рублей

За два часа было выявлено семь авто легкового такси, работающих без разрешения.

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