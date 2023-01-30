В Саратов по техническим причинам не вылетел самолет из столицы

Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера днем, 29 января, в саратовской авиагавани «Гагарин» отменили рейс из столичного «Шереметьево». Об этом сообщает Телеграм-канал Aviaincident.

Как уточнил источник, в 16:05 по Москве командир воздушного судна остановил взлет, развив скорость в 100 км/ч на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Такое решение было принято по технической причине, уточняется, что взлетная полоса была мокрой из-за погодных условий. Летательный аппарат самостоятельно вернулся на перрон.

- Самолет SU-95, RA-89133, рейс SDM6491 Москва (Шереметьево) – Саратов. Эксплуатант АО «Авиакомпания «Россия», - уточнил Телеграм-канал Aviaincident.

В пресс-службе аэропорта «Гагарин» в Саратове воздержались от комментариев по этой информации.

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