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НовостиОбщество30 января 2023 13:13

Глава компании в Пугачеве не выплатил 7 миллионов рублей налогов – его имущество арестовали

Роман Хвалин

В Пугачеве руководителя фирмы осудили за долги по налогам на семь миллионов рублей, сообщили сегодня, 30 января, в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

В мае 2021 года у компании скопилась недоимка по сборам и страховым взносам в особо крупном размере, ее руководство рассчитывалось с партнерами через систему подставных счетов.

- Таким образом, директор организации, зная, что возглавляемая им организация является недоимщиком и, имея реальную возможность погашения задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), с июля 2021 года по март 2022 года сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, - сообщили в региональном следкоме.

Имущество должника арестовали на сумму долга, также суд назначил ему штраф.

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