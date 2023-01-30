фото: Булатов Алексей, архив «КП»

В Саратовской области четыре человека заболели корью. По информации регионального минздрава, корь зарегистрирована в Энгельсском районе. Первый случай заболевания был 8 января, последующие - через десять дней.

Был зарегистрирован очаг из четырех человек – одна семья. С целью локализации очага всех доставили в одну из больниц, где им была оказана вся необходимая помощь. На данный момент вся семья полностью здорова и выписана из больницы.

Напомним, корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой (до 40,5), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации крупные эпидемии кори происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори. Сейчас в России вакцинация детей проводится комбинированной живой вакциной от кори, краснухи и паротита одновременно в возрасте 12 месяцев, ревакцинация по календарю прививок — в 6 лет.

У взрослых (не болевших корью раньше и чаще всего не привитых) болезнь протекает часто с коревой пневмонией и бактериальными осложнениями. Препаратов для специфического лечения кори нет.

Эксперты ВОЗ отмечают, что вспышки кори в разных странах происходят в основном из-за резкого снижения уровня вакцинации.

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