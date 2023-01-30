В Энгельсе ветерана труда оштрафовали на 350 рублей за отказ от субботника. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По данным ведомства, обратившаяся в прокуратуру женщина имеет статус ветерана труда и проживает в многоквартирном доме, которым управляет ЖСК, председатель которого регулярно организует мероприятия по уборке территории вокруг дома(«субботники»).

В ноябре прошлого года был организован очередной субботник, принимать участие в котором пенсионерка отказалась. Председатель ЖСК включил в ее платежку пункт о компенсации «за отказ в участии в субботнике» в размере 350 рублей.

После проверки права ветерана труда восстановили, ей сделали перерасчет.

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