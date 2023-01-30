Саратовская область оказалась в числе лидеров по числу обращений к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину за сутки

Александр Бастрыкин / Архив КП

За прошедшие сутки Саратовская область оказалась в числе лидеров по числу обращений в центральный аппарат федерального следкома и в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщает информационный центр СКР в своей официальной группе «ВКонтакте».

Всего за день в центр федерального ведомства обратились 222 человека, большая часть из них написала в соцсетях – 148 человек, еще 74 человека обратились по единой многоканальной телефонной линии.

Информационный центр СК России

Чаще всего жителей губернии интересовали права беженцев, участников СВО и их семей, нарушения жилищных прав. Также заявители сообщали о бездействии должностных лиц во власти.

Информационный центр СК России

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.