В 2022 году в Саратовской области прокуроры направили 558 исков касательно безопасности безопасности дорожного движения

В 2022 году в Саратовской области прокуроры направили 558 исков касательно безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Всего за прошедший год прокуроры в суды направили 558 исков,из которых: 264 – о возложении обязанности привести дорожное покрытие в соответствие с ГОСТ, установить дорожные знаки и нанести разметку;

216 – о прекращении действия права на управление транспортными средствами; 48 – о признании запрещённой к распространению информации о продаже устройств для скрытия государственных регистрационных знаков транспортных средств, способах угона транспортных средств; 22 – о проведении оценки технического состояния автомобильных дорог; 6 – о возложении обязанности проведения паспортизации автомобильных дорог; 2– о возложении обязанности на водителей грузовых автомобилей, выполняющих трудовые функции, по прохождению психиатрического освидетельствования.

В число направленных в суд исков вошли факты работы водителей без психиатрического освидетельствования, отсутствие оценки состояния дорог администрацией одного из районов, факты изготовления подложного медицинского освидетельствования.

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