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НовостиОбщество30 января 2023 11:59

В Саратове до вечера 1 февраля не будет ходить троллейбус № 3

В центре Саратова перекрыто движение транспорта
Наталия Калинина

В Саратове до вечера 1 февраля не будет ходить троллейбус № 3, о чем сообщают коммунальщики.

Завтра, 31 января, в связи с ремонтом теплосетей, будет перекрыто движение транспорта по улице имени Максима Горького. С 9.00 нет проезда на участке между улицами имени Киселева и Московской. Также планируется ограничение движения троллейбусного маршрута № 3.

Завершить работы планируется до 17.00 в среду, 1 февраля.

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