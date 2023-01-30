В Саратове до вечера 1 февраля не будет ходить троллейбус № 3, о чем сообщают коммунальщики.

Завтра, 31 января, в связи с ремонтом теплосетей, будет перекрыто движение транспорта по улице имени Максима Горького. С 9.00 нет проезда на участке между улицами имени Киселева и Московской. Также планируется ограничение движения троллейбусного маршрута № 3.

Завершить работы планируется до 17.00 в среду, 1 февраля.

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