В общественном транспорте Балакова с 1 февраля вырастет стоимость проезда

С 1 февраля в общественном транспорте Балакова вырастет стоимость проезда, сообщили в администрации муниципалитета.

На пригородных маршрутах стоимость километра пути повысится с 3 рублей за километр в дороге до 3 рублей 30 копеек.

Так, проезд на автобусе маршрута №15 вырастет с 25 до 27 рублей при оплате наличными и с 27 до 30 рублей по безналичному расчету.

В маршрутках 9,9а, 22 и 10 стоимость проезда по наличной и безналичной оплате вырастет с 27 до 30 рублей.

Также со 2 февраля проезд на автобусе 10а будет стоить 30 рублей при любой форме оплаты, с 3 февраля до 30 рублей вырастет стоимость поездки на автобусах №5 и 7, с 6 февраля – на 21-ом маршруте.

1 мая повысится стоимость проезда и в троллейбусах – до 27 рублей наличными и 30 рублей картой.

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