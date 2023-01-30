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НовостиОбщество30 января 2023 11:26

В Саратове ищут 40-летнюю женщину – о ней ничего не известно с конца 2022 года

Роман Хвалин
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт - Саратов

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт - Саратов

В Саратове ищут пропавшую в конце прошлого года 40-летнюю женщину, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

В последний раз о Наталье Горшковой было известно 28 декабря прошлого года. Пропавшая полного телосложения, у нее светло-русые короткие волосы и серо-зеленые глаза.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении саратовчанки, просят звонить по номерам 89372240660, 88007005452 или 112.

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