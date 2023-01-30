фото: пресс-служба МЧС

Саратовские пожарные начали тренировки на огневой полосе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В Саратове сегодня, 30 января, прошел первый день тренировочных занятий с личным составом подразделений Саратовского и Энгельсского пожарно-спасательных гарнизонов на огневой полосе психологической подготовки.

Сегодня в огневую полосу были добавлены дополнительные элементы: запутывание в проволоке и перемещение груза, что максимально приближает пожарных к реальным условиям.

фото: пресс-служба МЧС

Подобные занятия регулярно проводятся для того, чтобы огнеборцы находились в постоянной психологической готовности к действиям в зоне, непригодной для дыхания, чтобы у них формировались качества, позволяющие успешно переносить высокие морально-психологические и физические нагрузки в различных условиях.

Тренировочные занятия продлятся еще и завтра, все дежурные смены пожарных караулов примут в них участие. Ежедневно огневую полосу проходят более 50 газодымозащитников.

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