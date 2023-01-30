В Саратове из-за автомобильных аварий прекратилось движение трех маршрутов троллейбусов

В Саратове остановилось движение трех троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает официальное сообщество СГЭТ во «ВКонтакте».

Маршрут троллейбуса №2 приостановил движение в сторону вокзала из-за автоаварии на пересечении Некрасова и Григорьева. Троллейбусы №9 и 10 прекратили движение в обе стороны из-за ДТП на пересечении Слонова и Железнодорожной, там столкнулись два автомобиля.

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