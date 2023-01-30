В зоне СВО погиб Рустам Валеев из Саратовской области. Об этом сегодня в Telegram-канале сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Во время специальной военной операции на Украине и Донбассе погиб военный из Саратовской области Рустам Валеев. Рустам родился в 1987 году в Балаково. Служил по контракту, погиб в январе.

У Рустама Валеева остались жена и маленькая дочка. С первого дня он находился на передовой, с честью выполнил свой долг.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Валеев Рустам навсегда останется настоящим героем нашей страны! Вечная память воину! - высказался Сергей Грачев.

С бойцом попрощаются 31 января в балаковском городском траурном зале «Ритуала». Начало в 11:00.

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