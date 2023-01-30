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НовостиОбщество30 января 2023 10:29

Комплекс «Энгельсского локомотивного завода» приобрела московская компания за 2,8 млрд рублей

Комплекс «Энгельсского локомотивного завода» приобрела АО «Интер Карго Компани»
Евгений Бадиков

Производственный комплекс «Энгельсского локомотивного завода» приобрела московская «Интер Карго Компани». Соответствующая информация опубликована в едином реестре средств о банкротстве.

Предприятие продавалось единым лотом с понижением стоимости. Начальная цена комплекса составляла 3,8 млрд рублей, а покупатель приобрел за 2,8 млрд. АО «Интер Карго Компани» занимается покупка/продажей комплектующих, продажей вагонов, организация ремонта, аренда подвижного состава.

АО работает на рынке железнодорожного транспорта с 2009 года.

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