Комплекс «Энгельсского локомотивного завода» приобрела московская компания за 2,8 млрд рублей

Производственный комплекс «Энгельсского локомотивного завода» приобрела московская «Интер Карго Компани». Соответствующая информация опубликована в едином реестре средств о банкротстве.

Предприятие продавалось единым лотом с понижением стоимости. Начальная цена комплекса составляла 3,8 млрд рублей, а покупатель приобрел за 2,8 млрд. АО «Интер Карго Компани» занимается покупка/продажей комплектующих, продажей вагонов, организация ремонта, аренда подвижного состава.

АО работает на рынке железнодорожного транспорта с 2009 года.

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