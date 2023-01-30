Комплекс «Энгельсского локомотивного завода» приобрела московская компания за 2,8 млрд рублей

Производственный комплекс «Энгельсского локомотивного завода» приобрела московская «Интер Карго Компани». Соответствующая информация опубликована в едином реестре средств о банкротстве.
Предприятие продавалось единым лотом с понижением стоимости. Начальная цена комплекса составляла 3,8 млрд рублей, а покупатель приобрел за 2,8 млрд. АО «Интер Карго Компани» занимается покупка/продажей комплектующих, продажей вагонов, организация ремонта, аренда подвижного состава.
АО работает на рынке железнодорожного транспорта с 2009 года.
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