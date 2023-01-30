Житель Саратовской области продал машину с наложенным на нее запретом – ему грозит уголовное дело

Фото: ГУ ФССП по Саратовской области

В Саратовской области 26-летний должник по алиментам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Приставы составили в отношении 26-летнего жителя Хвалынского района несколько исполнительных производств за неуплату алиментов общей суммой в 200 тысяч рублей. Мужчина не платил алименты бывшей супруге за содержание двухлетней дочери. Часть долга возникла при разделе имущества в развод.

Позже на счета должника наложили арест и запретили перерегистрацию прав собственности на его автомобиль Chevrolet Lacetti. Также взыскание было обращено на зарплату мужчины, но он уволился и выплаты прекратились.

Как выяснилось позже, житель Хвалынского района решил продать машину и уехал в Санкт-Петербург. При этом, он знал о запрете на перерегистрацию своего «Шевроле». К судебным приставам обратился мужчина, купивший машину с ограничением действий, он собирается обратиться к правоохранителям с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

На машину был наложен арест, это заставило нарушителя снова начать работать официально. Из его зарплаты снова стали удерживать деньги.

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