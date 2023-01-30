Фото: СУ СК по Саратовской области
Вчера, 30 января, на пожаре в СНТ в Балаково погиб мужчина средних лет, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание произошло в СНТ «Садовод». По сообщению «ЦППС-01», очаг возгорания находился в сторожке. В 10.50 там был обнаружено тело неизвестного мужчины. На вид ему 30 – 40 лет. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.
На тушение выезжали 2 единицы техники. Обстоятельства уточняются.
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