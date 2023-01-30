Саратовский «Автодор» победил в дерби с «Самарой» под руководством нового тренера

В воскресенье, 29 января, саратовский «Автодор» на домашнем паркете оказался сильнее «БК Самара».

Новый главный тренер саратовской баскетбольной команды Бранислав Вичентич провел первый матч во главе «Автодора». Саратовцы победили со счетом 93:83 (30:25, 24:18, 20:20, 19:20).

8 февраля в Красноярском крае «Автодор» встретится с местным баскетбольным клубом «Енисей».

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