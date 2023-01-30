фото: пресс-служба правительства

Уволен начальник управления министерства строительства и ЖКХ Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Сегодня, 30 января, стало известно об увольнении начальника управления министерства строительства и ЖКХ, отвечающего за работу с детьми-сиротами. Первый заместитель министра, курирующий это направление, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, на встрече с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным дети-сироты пожаловались на плохую организацию работы со стороны министерства строительства и ЖКХ. Были выявлены следующие факты - нерегулярный прием посетителей, отсутствие разъяснений для заявителей, не была организована процедура приема документов.

Глава региона Роман Бусаргин поручил министру строительства и ЖКХ Сергею Соколову организовать процесс взаимодействия с детьми-сиротами в течение недели.

- Мы все работаем для людей. Факты чванства и высокомерия недопустимы, - отметил Роман Бусаргин.

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