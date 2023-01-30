фото: СУ СКР

Жительница Балаково осуждена на 8 лет за убийство сожителя ножом. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Балаковского районного суда.

Балаковским районным судом Саратовской области рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Балаково, причинившей смертельные травмы сожителю.

Следствием и судом установлено, что ночью, 16 июля 2022 года 49-летняя женщина вместе со своим сожителем находилась в квартире по улице Красноармейской. Между пьяными сожителями возник конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож и ударила мужчину в живот. Опомнившись, нападавшая позвонила в «скорую», которые госпитализировали потерпевшего. 5 августа мужчина скончался.

Судом вынесен обвинительный приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подсудимая свою вину не признала.

Суд приговорил женщину к 8 годам тюрьмы.

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