Из перевернувшейся под Татищево «Газели» лошади убежали в поля

Фото: ЧП-Саратов

Сегодняшним утром, 30 января, в Татищевском районе Саратовской области произошла автоавария, сообщает ресурс «ЧП Саратов».

Около 7:40 у села Полчаниновка столкнулись «Газель» и Chevrolet Lacetti, фургон перевернулся. Как рассказали очевидцы, в кузове грузового авто находились лошади, они убежали в поле.

Фото: ЧП-Саратов

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