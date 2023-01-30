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НовостиОбщество30 января 2023 9:08

На неделе в Саратовской области родились Адиль и Эльза

Наталия Калинина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

За прошедшую неделю в Саратовской области родились Адиль и Эльза. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Саратовской области.

Всего в отделах ЗАГСа Саратова, Энгельса и Балаково за отчетный период было зарегистрировано 222 новорожденных. Из них 103 – это мальчики, а 119 – это девочки. Самыми необычными именами недели стали Лаврентий, Адиль, Эльза и Даниэлла.

Отметим, также, что в Кировском отделе ЗАГС Саратова на минувшей неделе зарегистрировали 100-го новорожденного. Им стала девочка по имени Марианна, она четвертый ребенок в семье.

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