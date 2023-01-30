Саратовцы вновь жалуются на водителей — мужчина требовал оплату с льготников. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 30 января в городском сообществе «Заводской Online Саратов» девушка пожаловалась на водителя автобуса №90. По ее словам, в автобусе сломался аппарат который принимает льготные карточки, а водитель требует оплату. Судя по комментариям к посту, проблемы в общественном транспорте с социальным проездом у многих возникают регулярно.

- В другом 90-м [водитель] выпускал льготников без оплаты, мотивируя тем, что у него на бумагу денег больше уходит, чем на компенсацию за льготников - комментируют жители Саратова.

- Не в защиту водителя, а по факту: водители сейчас реально перегружены. У них: аппарат для банковских карт, аппарат для социальных карт, наличная оплата. Пассажиры на выходе оплачивают, а водитель как жонглер в цирке с этими аппаратами. Ну неужели нельзя «приучить» банковский терминал понимать все виды карт? При таком раскладе необходимо возвращать в автобусы кондукторов? - встали на сторону водителей другие пользователи.

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