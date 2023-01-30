Журналистку «России 1» впечатлило строительство жилья для медиков в Саратове

"Вести недели с Дмитрием Киселевым" / Россия 1

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», вышедшей в это воскресенье, 29 января, показали большой репортаж о Саратовской области.

Сюжет начался с вступления ведущего Дмитрия Киселева – тот появился в кадре с огромным саратовским калачом. Тележурналист рассказал о гастрономической гордости нашего края, отметив впрочем, что полностью оценить калач можно только попробовав его.

Корреспондент «России 1» Алена Рогозина успела побывать на полях подсолнечника в селе Сосновка, саратовских теплицах и других агропредприятиях области, металлургическом заводе в Балакове.

Особенно впечатлили журналистку дома для саратовских медработников.

- Еще пару лет назад у скорой помощи здесь были серьезные проблемы с машинами, оснащением, не хватало врачей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин – это его избирательный округ - помог реализовать комплексный проект. Построили сразу и жилье для медиков «неотложки», и новую инфекционную больницу в разгар пандемии, - рассказала Рогозина в эфире.

Также с корреспондентом федерального телеканала встретился губернатор Роман Бусаргин, который напомнил о создании 2600 новых рабочих мест в Саратовской области и расселении жителей из ветхого жилья в новые квартиры.

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