фото: Булатов Андрей, архив КП

Саратовец пошел на грабеж ради пива и сухариков. Об этом сообщает ГУ МВД по городу Саратову.

По данным полицейских, 28 января в полицию обратилась продавец магазина на на улице 2-й Соколовогорский проезд. Заявительница рассказала, что неизвестный открыто похитил из помещения три бутылки пива объемом полтора литра, три пластиковые тары и сухарики.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего ранее судимого гражданина. Мужчина раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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