фото: Булатов Андрей, архив КП
Саратовец пошел на грабеж ради пива и сухариков. Об этом сообщает ГУ МВД по городу Саратову.
По данным полицейских, 28 января в полицию обратилась продавец магазина на на улице 2-й Соколовогорский проезд. Заявительница рассказала, что неизвестный открыто похитил из помещения три бутылки пива объемом полтора литра, три пластиковые тары и сухарики.
Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего ранее судимого гражданина. Мужчина раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.