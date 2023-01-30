фото: «Типичный Саратов»

Саратовцы удивляются огурцам за 400 рублей на Крытом. Об этом стало известно из социальных сетей.

В социальных сетях саратовцы просят провести проверку цен на городских рынках. Жители города в городском сообществе «Типичный Саратов» выложили фотографию, сделанную в Крытом рынке. Согласно фото, огурцы стоят 410 рублей за килограмм, что и вызвало недоумение горожан.

В комментарии пользователи отметили, что это кратковременное сезонное явление.

— Каждый год такая карусель с ценами на огурцы. Это пиковая зимняя цена, продержится пару или тройку недель, а после 8 Марта скинут, — спешит успокоить саратовцев одна из подписчиц.

Напомним, в Саратовской области действует «горячая линия» по вопросам изменения цен (тарифов) на товары и услуги: (8452) 27-96-42 (рабочие дни: пн-чт: с 9:00 по 18:00, пт: с 9:00 по 17:00)

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