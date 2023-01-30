В Саратовской области стали известны кандидатуры десяти судей.

Квалификационная коллегия судей Саратовской области определилась с кандидатурами на несколько судебных должностей. Как сообщает пресс-служба суда,27 января,в Саратовском областном суде состоялось первое в 2023 году заседание квалификационной коллегии судей Саратовской области.

По итогам рассмотрены заявления о возможности рекомендации 10 судей и одно о сложении полномочий.

Коллегия рассмотрела заявления о возможности рекомендации на должность судьи Арбитражного суда Саратовской области Гусевой Наталии Сергеевны;

на должность судьи Волжского районного суда г. Саратова - Пантеева Дениса Сергеевича;

на должность судьи Ленинского районного суда г. Саратова - Денискиной Оксаны Викторовны;

на должность судьи Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области - Свищевой Елены Анатольевны;

на должность судьи Балашовского районного суда Саратовской области - Маркиной Юлии Владимировны;

на должность мирового судьи судебного участка № 1 г. Балашова Саратовской области - Лабутиной Анастасии Александровны;

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Екатериновского района Саратовской области - Верещагиной Елены Леонидовны;

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Ртищевского района Саратовской области - Рылкина Владимира Сергеевича;

на должность мирового судьи судебного участка № 6 г. Энгельса Саратовской области - Сорокина Андрея Вячеславовича;

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Балтайского района Саратовской области - Костерину Таисию Геннадиевну.

Представления председателя Саратовского областного суда Ляпина О.М. о присвоении квалификационных классов и о проведении квалификационной аттестации были удовлетворены.

Кроме того, коллегия удовлетворила заявление судьи Волжского районного суда г. Саратова Даниленко Аллы Александровны о прекращении ее полномочий с 6 февраля 2023 года.

Представления председателя Саратовского областного суда Ляпина О.М. о возможности привлечения мирового судьи в отставке Мергалиевой Гульнары Бахытовны к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 11 Ленинского района г. Саратова сроком до одного года также было удовлетворено.