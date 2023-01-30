фото: Архив КП

В феврале жителей Саратовской области ожидают длинные выходные. Об этом сообщает региональное министерство труда и соцзащиты.

В феврале жителей России ждут длинные выходные – четыре нерабочих дня. Это связано с празднованием Дня защитников Отечества. Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты Саратовской области, в этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на четверг. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2023 году» выходной день с воскресенья, 1 января, перенесен на пятницу, 24 февраля. В связи с этим, работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут четыре дня – с 23 февраля по 26 февраля включительно.

Минтруда уточняет, для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут три дня – 23, 24 и 26 февраля. 25 февраля, суббота будет обычным рабочим днем, если иное не установлено локальными нормативными актами организации. При этом в среду, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на час.

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