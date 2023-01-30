В Саратовской области в 2022 году на госзакупках сэкономили полтора миллиарда рублей

фото: пресс-служба Правительства области

В 2022 году в регионе достигнут самый высокий показатель экономии бюджетных средств - более 1,5 млрд рублей. Об этом сегодня, 30 января, сообщило Правительство области.

Губернатор Роман Бусаргин обсудил итоги проведения госзакупок в 2022 году с директором Государственного агентства по централизации закупок Владимиром Ефимкиным.

В прошлом году глава региона поставил задачу по централизации закупок в регионе, в результате чего были достигнуты следующие результаты:

Объем госзакупок достиг рекордного значения – проведено 9320 аукционов и конкурсов на сумму 23,5 млрд рублей (рост к 2021 году – 35 процентов).

Экономия бюджетных средств составила более 1,5 млрд рублей – самый высокий показатель с начала работы агентства в 2014 году.

В ряде случаев экономия дала значительный эффект. Например, удалось закупить в 4 раза больше ноутбуков для районных школ по нацпроекту «Образование».

По поручению губернатора с ноября 2022 года на централизованные закупки перешли крупные учреждения здравоохранения. В результате этого закупка ГСМ для нужд здравоохранения обошлась областному бюджету на 6 рублей за 1 литр меньше, чем ранее учреждения закупали самостоятельно. Ряд лекарственных препаратов тоже показал существенную экономию – в среднем, на 15-30 процентов от начальной цены контракта.

Роман Бусаргин поручил продолжить централизацию госзакупок. С этого года в централизованную систему должны войти управление делами Правительства области, а также ряд других госучреждений.

Так же губернатор отметил, что работа по централизации госзакупок дала результат. Система становится открытой, прозрачной. За счёт большего объема закупок, возможности закупки у широкого круга поставщиков, снижается цена контрактов. Каждый год будет забираться всё больший объём закупок, чтобы делать их централизованными.

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