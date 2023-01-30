фото: СУ СКР
В Саратове трех молодых людей задержали за вымогательство у 15-летнего подростка. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По версии следствия, днем, 11 января трое парней в возрасте от 18 до 20 лет напали на 15-летнего подростка в подъезде одного из домов на улице Огородной. Злоумышленники потребовали у парня деньги, и подкрепили свои угрозы ударами.
Подросток сообщил о нападении матери, которая обратилась в полицию. Следователями СК совместно с сотрудниками полиции подозреваемые установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство»
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