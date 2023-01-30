В муниципалитете Саратовской области попросили держать домашних собак на привязи

Фото: Архив КП

В пятницу, 3 февраля, в Красном Куте проведут специализированный отлов бездомных псов, сообщили сегодня в Телеграм-канале местной администрации.

- Специализированной организацией будет производиться отлов безнадзорных собак на территории города. Просим вас содержать домашних собак на привязи! – призвали краснокутцев власти муниципалитета.

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