В ночном ДТП в центре Саратова пострадал 42-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Вчера ночью, 29 января, в центре Саратова произошла автоавария, один человек пострадал, сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, примерно в 1:30 на улице Рахова около поворота на Шелковичную столкнулись Datsun on-DO, которым управлял 42-летний водитель и Lada Granta – ею управлял 23-летний саратовец.

В аварии пострадал водитель «Датсуна», его госпитализировали.

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