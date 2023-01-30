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НовостиПроисшествия30 января 2023 5:43

В ночном ДТП в центре Саратова пострадал 42-летний водитель

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Вчера ночью, 29 января, в центре Саратова произошла автоавария, один человек пострадал, сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, примерно в 1:30 на улице Рахова около поворота на Шелковичную столкнулись Datsun on-DO, которым управлял 42-летний водитель и Lada Granta – ею управлял 23-летний саратовец.

В аварии пострадал водитель «Датсуна», его госпитализировали.

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